Ja, nächste Woche steht mal wieder die berühmte Spielemesse E3 an. Da stapeln sich die Neuankündigungen und die Menge tobt. Und obwohl sich alle Augen in den kommenden Tagen in Richtung LA wenden, erscheinen hierzulande ein paar neue Spiele. Diese wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Alchemic Jousts | 12. Juni

Nintendo Switch

Das 2D-Strategiespiel Alchemic Jousts ist bereits seit Ende 2016 für den PC verfügbar. Nun könnt ihr den Kampf der Elemente auch auf Nintendo Switch austragen und euch gegen die KI oder menschliche Spieler mit euren magischen Fähigkeiten messen.

Jurassic World Evolution | 12. Juni

PC

Habt ihr beim Schauen von Jurassic World Lust darauf bekommen, mal selbst einen Dino-Park zu bauen, dürfte Jurassic World Evolution gerade recht kommen. Hier verwaltet ihr nicht nur euren eigenen Freizeitpark inklusive gefräßiger Bestien, ihr erlebt auch was passiert, wenn die Urzeitmonster ihre Käfige verlassen.

Super Bomberman R | 12. Juni

PC / PS4 / Xbox One

Nachdem Besitzer einer Nintendo Switch bereits seit längerem mit Super Bomberman R für Bombenstimmung sorgen, sind nun auch PC, PS4 und Xbox One an der Reihe. Der jüngste Ableger der Reihe kommt wie gewohnt mit einem Mehrspielermodus für bis zu acht Teilnehmer und zusätzlich mit einer Kampagne, die ihr alleine oder im Koop-Modus spielen könnt.

Bus Simulator 2018 | 13. Juni

PC

Mit Bus Simulator 2018 rückt der Traum vom Leben eines Busfahrers zumindest aus spielbarer Sicht mal wieder in greifbare Nähe. Der neue Teil legt nicht nur von Seiten der Technik nach, sondern liefert auch jede Menge neue Funktionen und Inhalte.

Omega Strike | 14. Juni

Xbox One

Das Metroidvania-Spiel Omega Strike mischt der gängigen Formel ein paar interessante Zutaten bei. Darunter eine große Welt mit offenem Ende, drei spielbare Helden mit einzigartigen Fähigkeiten und jede Menge versteckte Geheimnisse. Bisher war Omega Strike nur für PC verfügbar. Nun erscheint es auch für Xbox One.

Lego - Die Unglaublichen | 15. Juni

PC / Nintendo Switch / PS4 / Xbox One

Passend zur nahenden Veröffentlichung von Die Unglaublichen 2 erscheint schon mal vorab das Lego-Spiel zum Film. Wie üblich erlebt ihr in Lego - Die Unglaublichen ausgestattet mit einer ständigen wachsenden Auswahl an Figuren jede Menge Abenteuer in der bunten Klötzchenwelt.

Tennis World Tour | 15. Juni

PC / Nintendo Switch

Besitzer eine PS4 oder Xbox One dürfen bereits seit einer Woche in Tennis World Tour allerhand bekannte Tennisspieler auf den Platz schicken. Nun sind auch PC und Nintendo Switch an der Reihe.

Womit werdet ihr die heißen Tage der kommenden Woche verbringen? Lasst ihr ein paar Bälle springen? Klemmt ihr euch hinter das Steuer eines Linienbusses? Oder schaut ihr zu, wie das Leben einen Weg findet? Wie immer freuen wir uns auf eure Kommentare.