Jetzt ist es auch offiziell: Agent 47 kehrt dieses Jahr zurück. Warner Bros. und Entwickler IO Interactive haben mit einem ersten Video Hitman 2 angekündigt. Mit an Bord ist dieses Mal sogar ein Koop-Modus.

Im ersten Trailer hat es Agent 47 auf einen Rennfahrer abgesehen:

Eine der größten Änderungen in Hitman 2 ist offenbar die Abkehr vom Episoden-Modell des Vorgängers, welches in der Pressemitteilung nicht erwähnt wird. Stattdessen wird Hitman 2 wohl dieses Mal wieder von Anfang an als vollständiges Spiel erscheinen und erst später mit Erweiterungen ergänzt. Ansonsten bleiben sich die Entwickler ihrer Spielmechanik treu: Erneut dürfen sich Spieler mit Agent 47 in großen und detaillierten Sandbox-Leveln austoben.

Unter anderem geht es dieses Mal nach Miami, in der ein Rennfahrer zur Zielperson wird. Dabei könnt ihr euch entweder als Mechaniker verkleiden und die Bremsen des Wagens sabotieren, den Fahrer aus weiter Entfernung mit einem Scharfschützengewehr erledigen oder sogar C4 im Auto verstecken. Ein zweiter Auftrag, zu dem die Entwickler noch keine Details verraten haben, spielt im Regenwald.

Die Geschichte von Hitman wird dabei fortgesetzt. Agent 47 ist somit weiterhin auf der Suche nach dem mysteriösen Schatten-Auftraggeber und will dessen Miliz ein für alle Mal stoppen.

Seriendebüt: Der Koop-Modus Sniper Assassin

Komplett neu ist der Koop-Modus Sniper Assassin, in denen bis zu zwei Spieler miteinander Jagd auf verschiedene Zielpersonen machen. Dabei seid ihr auf einen festen Punkt im Level und ein Scharfschützengewehr angewiesen.

Wer eine beliebige Version von Hitman 2 vorbestellt - es gibt die Standard-, die Silber- und die Gold-Edition -, erhält den Modus direkt als Vorbestellerbonus dazu und kann diesen sogar schon spielen.

Hitman 2 erscheint voraussichtlich am 13. November für PC, Xbox One und PlayStation 4. Geplant sind bisher zudem zwei Erweiterungen, die beim Kauf der Gold-Edition bereits inbegriffen sind. Bei der Silber-Edition ist eine Erweiterung an Bord.