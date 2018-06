Wie viele andere Entwickler versuchen sich auch die ehemaligen "Stalker"-Macher bei Vostok Games im "Battle Royale"-Genre. In Fear the Wolves soll es jedoch nicht nur Menschen, sondern auch anderen Wesen an den Kragen gehen.

Hier seht ihr den ersten Trailer zu Fear the Wolves:

Auch wenn der Trailer den falschen Eindruck erwecken könnte, handelt sich hierbei um keine waschechten Gameplay-Szenen. Dennoch lässt das Video auf einige Inhalte schließen, die euch in Fear the Wolves erwarten könnten. Allem voran der für das "Battle Royale"-Genre schon typisch gewordene Fallschirmsprung zu Beginn eines Matches.

Auf der Suche nach Loot irrt der Protagonist des Trailers mit einer Axt bewaffnet durch die Wälder von Tschernobyl. Es werden Spielinhalte wie die Gasmaske präsentiert, mit der ihr euch in verstrahlte Gebiete vorwagen könnt. Zudem lässt ein vorbeifahrender Wagen darauf schließen, dass es auch Fahrzeuge geben wird. Schließlich trifft der Protagonist abseits von menschlichen Gegnern auch auf einen anderen gefährlichen Widersacher: den Wolf.

Fear the Wolves soll noch diesen Sommer im Early Access auf Steam erscheinen und im Laufe des Jahres 2019 auch für Xbox One und PlayStation 4 veröffentlicht werden.

