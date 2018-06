Frisches Koop-Futter aus Schweden: Die Avalanche Studios haben mit Generation Zero einen neuen Ego-Shooter angekündigt, der vor allem mit seinem Szenario heraussticht. Als Spieler betretet ihr das Schweden der 1980-er Jahre und müsst euch gegen riesige Roboter wehren.

Im Ankündigungstrailer erhaltet ihr einen ersten Einblick:

Genauer gesagt spielt Generation Zero im Jahr 1989 in Schweden und lässt euch und bis zu drei Freunde in eine offene Welt eintauchen. Allzu zimperlich geht es hier jedoch nicht zu, denn teils sehr gefährliche Maschinenwesen haben die Welt übernommen. Was gilt es also zu tun? Richtig: Sie zu vernichten und nach und nach das Schicksal der Menschheit wieder in die eigenen Hände zu nehmen.

Die Geschichte des Koop-Shooters soll sich allerdings nicht nur um den Kampf gegen die Roboter drehen. Stattdessen gilt es auch die Frage zu klären, warum es die Maschinen überhaupt gibt. Manche von ihnen, so versprechen es die Entwickler, werden demnach mehr als nur Kanonenfutter sein. Apropos Kanonen: Um die Roboter zu besiegen, benötigt es eine ordentliche Prise Guerilla-Taktiken, bei denen ihr nach und nach einzelne Körperteile der Maschinen beschädigt.

Am Ende eines Kampfes wartet dann entsprechende Beute auf euch. Was sich dahinter genau verbirgt, ob es neue Waffen sind oder ihr mit dem Überresten lediglich vorhandene Schießeisen verbessern könnt, ist noch unklar. Weitere Details zu Generation Zero möchten die Avalanche Studios, die nebenbei noch an Rage 2 und Just Cause 4 arbeiten, auf der E3 bekanntgeben.

Generation Zero basiert technisch auf der hauseigenen APEX-Engine und soll voraussichtlich 2019 für PC, Xbox One und PlayStation 4 erscheinen. Einen genauen Veröffentlichungstermin gibt es noch nicht.