Wir präsentieren euch heute wieder einmal die Highlights der vergangenen Woche. Kompakt und kurz zusammengefasst, damit ihr nichts überseht und nachholen könnt, was euch entgangen ist. Ohne lange Vorrede - los geht's!

Fallout-Mod erscheint nach neun Jahren Entwicklung

Fallout – New California heißt die Modifikation für Fallout – New Vegas, die in wenigen Wochen erscheinen soll. Diese ist mehr als nur ein kosmetisches Update: Eine völlig neue Welt erwartet Spieler in dem Fan-Projekt. Wollt ihr mehr dazu wissen?

Dieses Video zu Fallout - New Vegas schon gesehen?

Wird Fallout 76 schon bald erscheinen?

Und wieder Fallout: Zum momentan heiß diskutierten Fallout 76 könnte möglicherweise schon ein Release-Datum an die Öffentlichkeit gedrungen sein. Ein Bild gibt dafür den entscheidenden Hinweis.

Ein Fortnite-Update, das Inhalte verschwinden lässt

Um die Balance in Fortnite zu bewahren, hat sich Entwickler Epic Games dazu entschieden, die Schrotflinten im Spiel etwas abzuschwächen und ein zweites Feature komplett zu streichen.

Ein Steam-Spiel nimmt den "Battle Royale"-Trend auf die Schippe

April, April! Oder doch nicht? Fortnite ist nach wie vor in aller Munde. Scheinbar ist aber nicht nur das Spiel für euch interessant, sondern auch die "Battle Royale"-Parodie Totally Accurate Battlegrounds. Diese kam für 100 Stunden kostenlos auf Steam.

Kostenpflichtige Pokémon-Features auf Nintendo Switch

Kostenlos ist hier leider nichts: Die kommenden Pokémon-Editionen Pokémon - Let's Go, Pikachu & Let's Go, Evoli für Nintendo Switch werden über Online-Komponenten verfügen. Der Haken daran: Sie laufen nur über den kostenpflichtigen Web-Dienst von Nintendo.