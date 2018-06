In God of War finden sich schon jetzt Hinweise auf einen möglichen Nachfolger. Zumindest dann, wenn ihr sämtliche Nebenaufgaben erledigt. Denn abseits des eigentlichen Weges, so Game Director Cory Barlog gegenüber Gamingbolt, soll es zahlreiche Andeutungen und erste Schritte für eine kommende Story geben.

Was ihr zur Story von God of War wissen müsst:

"All diese Dinge sind Teil eines großen Geflechts. Sie sind entscheidend für die gesamte Story. Wir haben eine Menge Dinge in Bewegung gesetzt und wenn wir in den zweiten Teil wechseln, führen diese Teile zu einem Ganzen zusammen. Es ist eine komplexe Story und ich versuche, sie so herunter zu brechen, dass ihr genau wisst, warum ihr überhaupt weitermacht. Es ist ähnlich wie bei Fallout 3, Es ist ein kompliziertes Spiel mit einer ausgedehnten und verrückten Story. Aber schon zu Beginn könnt ihr herausfinden: Mein Dad ist Liam Neeson! Mein Dad ist verschwunden! Nun finde ihn."

"Und man kann einen einfachen Weg hindurch nehmen. Aber um einen herum passieren so viele Dinge. Als wir Dinge in Bewegung gesetzt haben, haben wir darauf geachtet, dass der Spieler immer durch ein Ziel vorangetrieben wird. Aber ja, alles wird sich fortsetzen. Es gibt schon jetzt Sachen, die vorbereitet wurden und die Leute überraschen werden. Es ist nicht nur ein Teil, es sind interessante Konsequenzen. Alles in der Welt hat Konsequenzen."