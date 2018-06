Die diesjährige Sony-Pressekonferenz auf der E3 hat hoffentlich so einige Release-Termine für uns. Schließlich warten die Fans gebannt auf große Exklusivtitel wie Spider-Man oder eben The Last of Us 2. Bei beiden stellt sich noch die Frage, ob sie 2018 erscheinen werden. Zwei australische Händler wollen nun zumindest bei The Last of Us 2 wissen, dass es einen Release in diesem Jahr geben wird.

So mitreißend wird The Last of Us 2!

Die Online-Shops "Harvey Norman" und "EB Games" zeigen auf der Produktseite von The Last of Us 2 nun beide einen Release-Zeitraum für 2018. Bevor die Seiten aktualisiert wurden, gab es dort keine Daten zu sehen. Warum also so kurz vor einer möglichen Ankündigung spekulieren und ein "Wunschzeitraum" dort eintragen? Oder haben die Händler tatsächlich schon weitere Infos zu The Last of Us 2?

Dagegen würde sprechen, dass der Creative Director von Days Gone in einem Interview mit der Seite Gamerant verraten hat, dass ihr Spiel noch vor The Last of Us 2 erscheinen soll. Da wir nun wissen, dass Days Gone am 22. Februar 2018 auf den Markt kommt, scheinen die Infos der beiden Händler leicht fragwürdig. Bis zu einer Ankündigung von Sony auf der E3 werden wir dies wohl noch als Gerücht behandeln müssen.