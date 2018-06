Auf der E3 2018 wurden soeben viele neue Infos zu BioWares Anthem bekanntgegeben. Im neuen Trailer seht ihr die Figuren in Nahkämpfen und Spezialangriffe wie Stun-Moves ausführen. Auch ein gigantischer Gegner ist zum Ende zu sehen:

Außerdem gab es seitens BioWare neue Infos: Alle Spieler teilen sich in Anthem die selbe Welt, die Erlebnisse der einzelnen Spieler sollen sich aber wie ein Singleplayer-RPG anfühlen und individuell vollkommen verschieden sein. Dazu gehört das Versprechen, dass ihr mit NPCs sprechen, Quests erfüllen und eine spannende Geschichte erleben werdet, wie ihr sie aus BioWare-Spielen gewohnt seid. Team-Play soll dann für Kämpfe und Missionen eine wichtige Rolle spielen, wie es in MMORPGs üblich ist, so dass sich Spieler dort ergänzen.

Zur Geschichte: Ihr spielt einen Söldner, einen Mech-Piloten. Uralte Feinde haben einen Weg gefunden, den "Anthem" der Schöpfung zu nutzen und ihr müsst sie aufhalten. Denn die Spielwelt wurde unfertig von den Göttern hinterlassen und diese haben ihre Werkzeuge zurückgelassen.

Die Umwelt in Anthem ist lebensfeindlich, so dass die Menschen im Spiel darauf angewiesen sind, die Mech-Anzüge - Javelins genannt - tragen zu müssen. Es gibt vier verschiedene von ihnen, die alle unterschiedliche Fähigkeiten haben. Javelins können nicht nur spielerisch, sondern auch optisch individualisiert werden. Es wird "In Game"-Käufe geben, aber keine Lootboxen, wie BioWare verspricht. Am 22. Februar 2019 soll das Spiel erscheinen.

Freut ihr euch über das offizielle Release-Datum? Seid ihr schon heißt auf Anthem? Jetzt wissen wir auf jeden Fall genau, worauf wir uns bei Anthem einstellen können.