Anthem: Infos zur Spielwelt und dem Kampfsystem

Im Rahmen einer Gameplay-Vorführung auf der E3 konnten wir weitere frische Infos zum für den 22. Februar 2019 angekündigten BioWare-MMO Anthem sammeln. So sahen wir beispielsweise den Riesenroboter, der den Söldnern in ihren so genannten Javelins als Hub dienen wird. Von dort aus befliegt ihr die Welt, die nicht nur in der Horizontale, sondern auch in der Vertikale enorme Ausmaße besitzt. Dadurch ergeben sich Ausflüge in luftige Höhen sowie in Unterwasserareale. Die Individualisierungsoptionen der Javelin-Anzüge schließen nicht bloß das Aussehen ein, sondern ebenso deren Waffen und Ausrüstung.

Der brandneue Trailer zu Anthem:

Anthem könnt ihr laut Entwicklern nach Wunsch allein spielen. Solltet ihr aber in einer Gruppe gegen die feindlichen "Scars" unterwegs sein, gibt es zahlreiche Möglichkeiten, die unterschiedlichen Fähigkeiten der vier Javelin-Klassen zu kombinieren. So kann ein Spieler beispielsweise ganze Gegnerhorden lähmen, damit der Colossus diese anschließend mit starker Feuerkraft niedermäht. In Kämpfen werden die Javelins auch dadurch eine besondere Dynamik mit sich bringen, dass ihr sowohl am Boden als auch im Flug an den Gefechten teilnehmt.

Die Eindrücke erinnerten stark an Destiny aus der "Third Person"-Perspektive und mit noch mehr Möglichkeiten. Ob es sich auch so spielt, bleibt abzuwarten, bis wir selbst einmal Hand anlegen konnten. Was haltet ihr von den Neuigkeiten zu Anthem? Sagt es uns in den Kommentaren!