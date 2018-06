Auch 2018 kehrt natürlich FIFA zurück. Mittlerweile bei FIFA 19 angekommen, erscheint die Fußballsimulation in diesem Jahr aber mit einer großen Neuerung. Die Lizenz für das Champions League-Turnier wurde endlich von EA erworben. Das bedeutet für euch: Noch realistischere Duelle auf internationalem Rasen von FIFA 19. Und dies in allen Modi des Spiels.

FIFA 19 im neuen E3-Trailer!

Denn die Champions League wird euch im Turniermodus, im Karrieremodus und dem Story-Modus von FIFA 19 begegnen. Letzterer soll das große Finale rund um den Fußballprofi Alex Hunter setzen. Die Entwickler versprechen allerdings schon jetzt, dass es durchaus dramatisch enden könnte. Hunter wird ebenfalls um den Pokal kämpfen und dabei vermutlich alles geben, was er in seiner bisherigen Karriere gelernt hat.

Noch dauert es ein wenig, bis FIFA 19 erscheint. Am 28. September 2018 kommt die Fußballsimulation für PC, Xbox One, PS4 und die Nintendo Switch auf den Markt. Ob bei der Nintendo-Konsole wieder Abstriche in Sachen Inhalt und Grafik gemacht werden müssen, haben die Entwickler aber noch nicht verraten.