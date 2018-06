Neues von Anthem, Battle Royale in Battlefield 5, die Blitzveröffentlichtung von Unravel 2 und das überraschende Sea of Solitude - der Samstag auf der E3 hatte einiges zu bieten. Matthias und Lisa fassen für euch alles Wichtige aus der EA-Pressekonferenz vom Samstag zusammen.

Hier seht ihr unser Highlight-Video zur EA-Pressekonferenz:

