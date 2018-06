Command and Conquer - Rivals: Das Internet liebt es ... nicht

Electronic Arts eröffnete die E3 mit ihrer Pressekonferenz - und erntete durchwachsene Reaktionen. Sicherlich hat niemanden wirklich überrascht, dass Fifa 19 erscheinen wird. Oder Battlefield 5 einen "Battle Royale"-Modus bekommen wird. Doch eine Spieleankündigung bewegte die Menge dann doch. Aber nicht so, wie EA sich das erhofft hatte.

Das haben wir von EAs Pressekonferenz gehalten:

Mitten in dem Trubel um AAA-Spiele wie Battlefield 5 oder Anthem präsentierte EA die Neuauflage einer altbekannten Spielereihe: Command and Conquer. Es sind Spiele, die viele Fans haben. Fans, die schon seit einiger Zeit auf einen neuen Teil warten - jedoch wahrscheinlich nicht auf einen Mobile-Teil.

Denn bei Command and Conquer - Rivals handelt es sich um ein Spiel für iOS und Android. Solche Unternehmungen gingen bei EA schon in der Vergangenheit nach hinten los. So etwa bei der Mobile-Version von Dungeon Keeper, die in Sachen Monetarisierung und Stabilität mehr als zu wünschen übrig ließ.

Unter diesen Vorzeichen steht dann wohl auch die Reaktion der Spieler auf die Ankündigung von Command and Conquer - Rivals. Alleine ein Blick auf das YouTube-Video zu dem Spiel spricht Bände:

Momentan hat das Spiel 1.200 Daumen nach oben - und 26.000 Daumen nach unten. Der Zorn der Spieler macht sich auch in den Kommentaren breit. "Ihr beleidigt uns mit so einem Schmutz", schreibt etwa ein User. "EA, die Definition davon, nichts zu erwarten, aber trotzdem enttäuscht zu werden", ein anderer. Doch auch auf Twitter sieht die Reaktion von Fans ziemlich ernüchternd aus:

Also Mobile Games sprechen mich sobald nicht an. Und dieses Command and Conquer Rivals für's Handy wird bestimmt viele Fans der Spielereihe unglücklich machen. #E32018 #EAPlay — CaptainÜ 🇩🇪 (@CaptUebermorgen) 9. Juni 2018

Geil! Command and Conquer Rivals. Genau darauf hat jeder gewartet...nicht. — InPally (@InPally) 9. Juni 2018

Mobile-Spiele jedoch werden noch oft mit Skepsis betrachtet. Viele Spieler halten sie nicht für vollwertige Spiele. Die überaus negative Reaktion auf das Spiel könnte also auch aus diesem Umstand hervorgehen. Ob die vorauseilende Negativität wirklich begründet ist, bleibt abzuwarten.

Spieler lieben es, Electronic Arts nicht zu mögen. Die Kritik mag teilweise auch durchaus berechtigt sein, wie unsere Bilderstrecke euch zeigen kann. Doch was haltet ihr von der negativen Reaktion auf das neue Command and Conquer? Lasst es uns doch in den Kommentaren wissen.