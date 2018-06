Völlig überraschend verkündete Square Enix im Rahmen der Kingdom Hearts Orchestra World Tour in Los Angeles das Veröffentlichungsdatum für Kingdom Hearts 3. Am 29. Januar 2019 soll das Rollenspiel nach langer Entwicklungszeit endlich auf den Markt kommen. Regisseur Tetsuya Nomura entschuldigte sich bei den Fans auf Twitter für die Verzögerung.

We’ve announced the release day for KINGDOM HEARTS III ahead of E3 at the KINGDOM HEARTS Orchestra -World Tour-. I’m sorry that we’re asking for a little more time than initially planned. Please look forward to other information, including a few trailers at E3. Thank you - Nomura