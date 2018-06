Im Rahmen der Pressekonferenz auf der E3 bestätigte Microsoft nun die Gerüchte um Halo Infinite. Nachdem es erste Szenen zum Spiel zu sehen gab, teilte Xbox-Chef Phil Spencer mit, dass Master Chief im kommenden Serienteil wieder die Hauptrolle spielen wird.

Halo Infinite - erster Trailer:

Bisher ist neben dem Trailer leider nichts weiter zum Spiel bekannt. Sobals es Neuigkeiten gibt, halten wir euch natürlich auf dem Laufenden.

