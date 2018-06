Auf der letzten PlayStation Experience wurde ein neues Spiel von From Software, den Machern von Dark Souls oder Bloodborne, angekündigt. Nähere Infos gab es jedoch nicht. Auf der Pressekonferenz von Microsoft im Rahmen der E3 gab es nun jedoch einen neuen Trailer zu sehen.

Es hat einen Namen: Sekiro - Shadows Die Twice. Angesiedelt scheint das Spiel in einem fantastischen feudalen Japan zu sein. Damit erinnert es an Nioh, das im letzten Jahr erschienen ist. Im Video seht ihr, wie die Kämpfe in dem Spiel aussehen werden. Interessant ist, dass es die Möglichkeit zu geben scheint, Zauber auszusprechen und Gegner damit anzugreifen.

Es ist davon auszugehen, dass das Spiel neben der Xbox One auch für den PC und die PlayStation 4 erscheinen wird. Erscheinen soll das Spiel 2019. Sobald es nähere Informationen gibt, werdet ihr diese hier nachlesen können.