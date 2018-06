Eine große Überraschung gab es soeben auf der Microsoft-Pressekonferenz auf der E3: Fallout 76 wird entgegen der Erwartungen ein vollwertiges Fallout-Spiel. Nicht nur das: Laut Aussagen von Todd Howard von Bethesda wird das Spiel vier mal so groß wie Fallout 4. Angesiedelt ist es in den Hügeln von West Virginia, ihr sollt darin ein vollkommen anderes Ödland als zuvor kennenlernen.

(Quelle: YouTube, IGN)

Damit bricht Bethesda mit vielen der bisherigen Erwartungen an das Spiel. Wann genau es erscheint, ist derweil nicht bekannt.

Hättet ihr gedacht, dass Fallout 76 am Ende nicht nur ein vollwertiges, sondern sogar ein noch größeres Spiel wird, als die bisherigen? Sagt uns in den Kommentaren, was ihr von den bisherigen Szenen haltet und ob ihr euch auf das Spiel freut!