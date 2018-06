Dass The Division 2 erscheinen wird, ist schon seit einiger Zeit bekannt. Auf der Pressekonferenz von Microsoft im Rahmen der E3 2018 wurden nun zwei Videos und das Veröffentlichungsdatum präsentiert.

The Division 2: Untergang von Washington - Trailer

Anders als der erste Teil, welcher in New York City spielte, könnt ihr in The Division 2 nun die Hauptstadt der USA - Washington DC - erkunden. Wie auch schon im ersten Teil seid ihr Teil einer Truppe, die nach dem Ausbruch einer Epidemie gegründet wurde. In The Division 2 sind sieben Monate seit dem Ausbruch vergangen. Bürgerkrieg herrscht, Amerika steht am Rande des Abgrundes - nur ihr könnt das verhindern. Wie so oft in Videospielen. Als Agent der Division werdet ihr voraussichtlich ab dem 15. März 2019 die USA vor dem Untergang retten. Erscheinen wird das Spiel auf PlayStation 4, Xbox One und PC. Unter diesem Link könnt ihr euch bereits jetzt für die bald kommende Beta anmelden.

In dem längeren Gameplay-Trailer seht ihr den Einsatz der Division in Washington DC. Auf den ersten Blick scheint sich am Gameplay nicht viel verändert zu haben. Zusammen im Team nimmt sich die Gruppe einen schweren Gegner vor, der aus verschiedenen Richtungen beschossen wird - bis die Panzerung durchsiebt ist. Bekannt ist auch der extensive Einsatz von Teamspeak, der so einen Trailer aufwerten soll. Ob diese Atmosphäre, die vor allem durch die potenziellen Mitspiel kreiert wird, im fertigen Spiel auch so funktionieren wird, ist fraglich.

Der erste Teil von The Division hat durchaus einiges an Kritik bekommen. Wegen der repititiven Spielmechanik - aber auch wegen des Inhalts, dem schießen auf "Aufständische" ohne großen Kontext. Was erwartet ihr von The Division 2?