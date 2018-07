Shawn Layden, CEO von Sony Entertainment America, und der Spiele-Designer Mark Cerny, der unter anderem bei der Entwicklung der PlayStation 4 beteiligt war, sprachen kürzlich öffentlich über die Firmenstruktur von Sony. Dabei stellten sie auch heraus, wie es komme, dass Sony eine "gewisse Macht" auf dem Markt habe und warum der Konzern so einzigartig sei.

Das Gespräch über Sony fand im Rahmen der Gamelab-Konferenz statt, die bis zum 29. Juni in Barcelona abgehalten wurde. Venturebeat stellte nun ein Transkript des Gespräches zur Verfügung, in dem Layden, der für etwa 3.000 Entwickler in 13 Studios verantwortlich ist, in höchsten Tönen über das Unternehmen sprach.

Neben interessanten Einblicken in bestimmte Phasen der Unternehmensgeschichte und Spiele, die während der Entwicklung eingestampft wurden, stellte Layden auf Nachfrage von Cerny vor allem die – wie er sagt - einzigartige Stellung seines Unternehmens auf dem Markt heraus.

"You may not know that my same studio structure that brings you Gran Turismo is the one that also brings you The Last of Us, Horizon Zero Dawn, and Detroit: Become Human, and soon this game called Spider-Man."

Vielleicht wisst ihr nicht, dass meine Studio-Struktur, die euch Gran Turismo gebracht hat, die selbe ist, die euch The Last of Us, Horizon – Zero Dawn und Detroit – Become Human brachte. Und bald dieses Spiel, das Spider-Man heißt.