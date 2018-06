Soeben bekamen wir auf der E3 die ersten bewegten Bilder zum neuen Ableger der "Devil May Cry"-Serie zu sehen. Es ist offiziell: Der kommende Teil von Capcoms Action-Serie heißt Devil May Cry 5 und rückt scheinbar einen neuen Protagonisten in den Mittelpunkt des Geschehens. Um wen es sich dabei genau handelt, können wir zum Zeitpunkt noch nicht sagen, aber die Ähnlichkeit zum Serienhelden Dante ist frappierend.

So sieht Devil May Cry 5 aus:

Zum Ende des Trailers sehen wir Dante selbst dann auf einem Motorrad Richtung Bildschirm rasen, was uns zu der Annahme führt, dass der Jüngling im Trailer nicht die DmC-Version von Dante aus dem umstrittenen Reboot ist. Im Frühling 2019 soll Devil May Cry 5 auf den Markt kommen.

Was haltet ihr von der Ankündigung und den gezeigten Bildern zu Devil May Cry 5? Freut ihr euch darauf, oder wolltet ihr lieber wieder mit Dante ins Geschehen stürzen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!