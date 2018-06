Gears of War 5: Fortsetzung bestätigt, Trailer gezeigt

Es ist offiziell: Gears of War 5 wird kommen. Die Fortsetzung der beliebten Shooter-Reihe wurde gerade auf der Microsoft-Pressekonferenz auf der E3 vorgestellt. Dazu gab es auch einen ersten Trailer zum fünften Gears-Teil, der äußerst emotional ausfiel. Darin zu sehen unter anderem: Serienurgestein Marcus Phoenix. Allerdings schlüpft ihr scheinbar nicht in dessen Rolle, sondern in die einer jungen Dame.

Gears of War 5: Der erste Trailer

Die Entwickler versprechen für Gears of War 5 die bisher größte Spielwelt in der Serie. Weitere Spielszenen und erste längere Eindrücke aus dem neuen Spiel könnt ihr euch auch in diesem Trailer anschauen:

Auf diese Ankündigung habt ihr sicher schon gewartet. Dass sie kommen würde, hat sich bereits im Vorfeld angedeutet. Habt ihr den Trailer auf der Konferenz gesehen? Wenn ja, sagt uns, was ihr davon haltet!