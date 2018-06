Soeben hat Bethesda auf ihrer Pressekonferenz im Rahmen der E3 2018 einen Nachfolger des 2016 erschienenen Doom angekündigt. Ein erstes Video zeigt die Hölle auf Erden.

Doom Eternal: Ankündigungs-Trailer

Als 2016 das Reboot von Doom erschienen ist, waren sich Kritiker und Spieler eigentlich einig: Spaß macht es! Darum hat Bethesda nun einen Nachfolger mit dem Namen Doom Eternal angekündigt. Das erste Video zeigt nicht allzu viel - nur die Hölle auf Erden. Viel mehr wollten die Entwickler auf der Pressekonferenz denn auch noch nicht bekannt geben, außer, dass es doppelt so viele Dämonen wie in Doom geben soll. Weitere Infos soll es jedoch schon im August auf der Quake Con in Dallas geben.

Wir sind schon gespannt, ob sich Doom Eternal genauso zackig spielen wird wie es Doom 2016 vorgemacht hat. Wie steht ihr denn zu einem neuen Doom-Spiel? Genau was für euch - oder lässt es euch eher kalt? Schreibt es uns doch in die Kommentare.