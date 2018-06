Im Rahmen der Bethesda-Pressekonferenz auf der diesjährigen E3 sprach Todd Howard erneut über Fallout 76. Kurz zuvor gab es erstmals einen ausgiebigeren Trailer zum Spiel zu sehen, nun folgten handfeste Informationen und erstes Gameplay.

Fallout 76: Erster offizieller Trailer

Vault 76 ist einer der ersten Vaults, der nach der nuklearen Apokalypse geöffnet wird. Ihr spielt einen Bewohner, der 25 Jahre unter Tage darauf gewartet hat, dass sich der Vault öffnet. Einmal an der Oberfläche zeigt sich euch die Landschaft von West Virgina. Diese wird aus sechs verschiedenen Arealen bestehen, die alle sehr verschieden voneinander sein werden. Bethesda versprechen neue Monster wie mutierte Frösche und Elemente aus der Folklore von West Virginia. Außerdem soll das Spiel einen sehr viel höheren Detailgrad besitzen als Fallout 4.

Die größte Ankündigung im Rahmen der Konferenz: Fallout 76 wird offziell ein MMO sein. Ihr sollt das Spiel zwar auch alleine spielen können, Quests und Geschichte könnt ihr auch ohne Mitspieler erleben. Doch ihr seid permanent online. Dazu gehören auch die bereits in Gerüchten besprochenen Survival-Elemente. Bethesda spricht allerdings von “softcore-survival“, also weniger erbarmungslosen Survival-Elementen. Damit ist beispielsweise gemeint, dass beim Sterben nicht eure komplette Ausrüstung verlorengeht.

Ihr seid auf einem Server mit mehreren Hundert anderen Spielern, so Howard. Wenn ihr die Server wechselt, übernehmt ihr euren Fortschritt. Ihr sollt allein oder zusammen mit anderen überall in der Spielwelt bauen können und eure Bauten in der Spielwelt bewegen. Bethesda legt für Fallout 76 dezidierte Server an, die das Spiel für die kommenden Jahre unterstützen sollen. Ebenso ist eine Beta zum Spiel geplant.

Als offizielles Release-Datum gab Howard den 14. November 2018 an.

Seid ihr nun noch gespannter darauf, dass Fallout 76 endlich erscheint? Oder habt ihr euch etwas anderes als einen Multiplayer-Survival-Titel erhofft? Sagt es uns in den Kommentaren!