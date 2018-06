Es ist nicht The Elder Scrolls 6, aber es ist doch ein neuer Teil der Reihe: The Elder Scrolls - Blades. Zunächst nur für Mobile erhältlich, soll das Spiel schlussendlich auf allen erdenklichen Plattformen laufen.

Hier seht ihr den Trailer zum kommenden The Elder Scrolls

Ein massives "First Person"-Rollenspiel soll es sein. Eines, das jedoch für iOS und Android erscheinen wird. Grafik wie auf den Konsolen wurde uns auf der Pressekonferenz von Bethesda versprochen. Prozedurale Dungeons, Nahkampf genauso wie Magie-Einsatz. Eigene Charakter-Kreationen, Aufleveln und neue Fähigkeiten erlenen, wie in einem Rollenspiel eben üblich.

Drei Modi soll The Elder Scrolls - Blades bieten:

Abyss: Ein Roguelike-Modus, in dem ihr einen endlosen Dungeon durchforstet und so lange spielt wie ihr eben überleben könnt.

Arena: Ein Modus, in dem ihr jeweils gegen einen Mitspieler kämpfen könnt.

The Town: Der Hub des Spiels. In diesem gilt es, eure Stadt wieder aufzubauen. Je weiter ihr auflevelt, desto mehr Charaktere werden eure Stadt bevölkern und desto mehr neue Missionen könnt ihr bestreiten.

Auf der Pressekonferenz erwähnte Bethesda, dass das Spiel schlussendlich auf allen erdenklichen Plattformen - Mobile, PC, Konsole, VR - erscheinen soll und diese alle miteinander verbunden sein sollen. Es könne also passieren, dass jemand das Spiel auf einem Handy gegen jemanden spielt, der es gerade in VR erlebt.

Wann genau es so weit sein soll, gab Bethesda jedoch noch nicht bekannt. Die Mobile-Versionen des Spiels sollen jedoch diesen Herbst kostenlos herunterladbar sein. Sobald wir neue Informationen haben, werden wir euch natürlich auf dem Laufenden halten.

Was haltet ihr denn von The Elder Scrolls - Blades? Ganz eure Kragenweite oder eher so gar nichts für euch. Fans der Reihe können auf jeden Fall beruhigt sein - auf der Pressekonferenz von Bethesda wurde auch der Nachfolger von The Elder Scrolls 5 - Skyrim angekündigt.