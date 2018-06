Die Bethesda-Konferenz auf der E3 2018 steckt voller Überraschungen. Neben zahlreichen Details zu Fallout 76 kündigte Bethesda nun an, was sich Fans seit vielen Jahren wünschen: Eine Fortsetzung zu The Elder Scrolls 5 – Skyrim.

The Elder Scrolls 6: Ankündigungs-Trailer 2018

Das Spiel, das bisher nur als The Elder Scrolls 6 betitelt ist, wurde im Rahmen eines kurzen Teasers zur Präsentation vorgestellt, den ihr oben sehen könnt. Das Spiel wird laut Aussagen von Bethesda ein Next-Generation-Spiel, also wohl nicht mehr auf der aktuellen Konsolengeneration erscheinen. Sehr viel mehr gibt es bisher leider noch nicht zu sagen. Dass es das Spiel geben wird, freut Fans aber sicher dennoch.

Wir hätten uns gefreut, euch mehr Informationen über The Elder Scrolls 6 zukommen zu lassen. Aber genauso wie ihr müssen wir ausharren, bis Bethesda mehr dazu verkündet. Seid ihr in der Zwischenzeit schon voller Vorfreude auf die Skyrim-Fortsetzung? Sagt es uns in den Kommentaren!