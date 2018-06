Im Rahmen der Microsoft-Pressekonferenz anlässlich der E3 2018 hat der polnische Entwickler Techland das Geheimnise um Dying Light 2 gelüftet. Das Zombie-Spiel ist erneut in einer offenen Welt angesiedelt und will vor allem auf der Story-Seite mächtig Staub aufwirbeln.

Der Ankündigungstrailer von der E3 Pressekonferenz macht schon einiges her:

Damit das auch funktioniert, hat sich Techland die Dienste von Chris Avellone gesichert, einem der bekanntesten Videospielautoren. Avellone war unter anderem in der Vergangenheit an den Geschichten von Baldur's Gate, Fallout 2, Planescape Torment oder auch Pillars of Eternity beteiligt und verfügbt demnach über jede Menge Erfahrung.

Für Dying Light 2 ist er als "Narrative Designer" zuständig und möchte eine dynamisch reagierende Open World umsetzen. Dynamisch bedeutet in dem Fall, dass sich - je nachdem wie ihr euch als Spieler entscheidet - die unter Qurantäne gestellte Stadt anders entwickelt. In einem ersten Gameplay-Video wird das wie folgt dargestellt: Als Spieler trefft ihr die Entscheidung, mit welcher Fraktion ihr euch einlasst und wie ihr das dringend benötigte Wasser den übrigen Bewohnern zur Verfügung stellt. Entweder offen für alle oder aber nur streng reguliert - mit den daraus resultierenden Konsequenzen müsst ihr anschließend leben.

Einen kleinen spielerischen Einblick in Dying Light 2 gewährt das folgende Video:

Laut Avellone wird es in Dying Light 2 zahlreiche solcher Entscheidungen geben und ist eine der ganz großen Neuerungen. Abseits davon erwartet euch die gewohnte Packung Fortsetzung, die erneut auf die Stärken von Parkour, Nahkampf und dutzende Zombies setzt.

Dying Light 2 ist für PC, Xbox One und PlayStation 4 in Entwicklung. Zum Erscheinungsstermin schweigt Techland allerdings noch. Als wahrscheinlich gilt eine Veröffentlichung im kommenden Jahr.