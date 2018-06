Shadow of the Tomb Raider: Neuer Gameplay-Trailer veröffentlicht

Publisher Square Enix zeigt euch im neuen Trailer zu Shadow of the Tomb Raider, welchen neuen Herausforderungen sich Lara Croft im kommenden Ableger der Reihe stellen muss.

Hier seht ihr den neuen Trailer:

Nach dem Teaser-Trailer zu Shadow of the Tomb Raider erwarten euch im neuen Video jede Menge actionreiche Gamplay-Szenen und eine von inneren Konflikten geplagte Protagonistin. Als Widersacher bekommt Lara es wieder mit der Geheimorganisation Trinity zu tun, doch muss sie sich auch anderen Gefahren stellen, um eine mögliche Apokalypse zu verhindern.

Welche Videospiele Square Enix im Rahmen der Pressekonferenz abseits von Just Cause 4 und Shadow of the Tomb Raider präsentieren wird, erfahrt ihr heute Abend um 19 Uhr. Hier findet ihr alle Livestreams der E3 2018 auf einen Blick.

Shadow of the Tomb Raider soll bereits am 14. September 2018 für PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht werden. Einblick zum Werdegang von Lara Croft in Tomb Raider erhaltet ihr in der obigen Bilderstrecke.