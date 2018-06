Der zweite - technisch gesehen eigentlich der erste - Tag der E3 2018 ist vorüber und hat seitens Microsoft so einiges zu bieten gehabt. Mit Halo Infinite, Cyberpunk 2077, Devil May Cry 5, drei neuen Gears-Spielen und Sekiro - Shadows Die Twice gibt es jede Menge Diskussionsstoff. Im Video fassen euch Matthias und Lisa die wichtigsten Informationen von der Microsoft-Pressekonferenz zusammen.

Hier seht ihr unsere Highlights der Microsoft-Pressekonferenz:

Rappelvoll - das ist wohl die beste Beschreibung für Microsofts E3-Auftritt. Welche Vorstellung hat euch am besten gefallen? Seid ihr schon richtig heiß auf Cyberpunk 2077 oder wollt ihr doch lieber wieder mit Nero und Dante Dämonen klatschen? Schreibt es uns in die Kommentare!