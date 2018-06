Die Fans der „Gears of War“-Reihe staunten wohl nicht schlecht über das, was da bei der gestrigen Microsoft-Pressekonferenz äußerst prominent angekündigt wurde: Gears Pop!, eine Mischung der erfolgreichen Spielereihe und den ballonköpfigen Sammelfiguren von Funko Pop, die für Android und iOS erscheinen soll. Nachdem die Reaktionen im Publikum eher verhalten ausfielen, sorgte jedoch Rod Fergusson vom Entwickler The Coalition, mit zwei weiteren Ankündigungen für Versöhnung.

Zuerst das Gears-Logo, dann sie Ernüchterung: Doch nur ein Mobile-Game! Zum Glück gab es noch mehr ...

Neben dem oben genannten Mobile-Game ist nämlich außerdem ein rundenbasierter Taktik-Shooter mit dem Titel Gears Tactics in Arbeit, der exklusiv für den PC erscheinen soll. Das Spiel soll inhaltlich ein Prequel zum ersten Teil der Hauptreihe werden und auf ein Spielprinzip setzen, das Stark an die Xcom-Reihe erinnert – Bosskämpfe inklusive. Die größte Überraschung der Präsentation, nämlich die Ankündigung der Fortsetzung Gears of War 5, hob sich Fergusson allerdings bis zum Schluss auf.

Habt ihr die Pressekonferenz live mitverfolgt und konnten die Veranstalter euch mit der Ankündigung vom „Gears Pop!“-Mobilegame erfolgreich an der Nase herumführen? Schreibt uns in die Kommentare, was ihr davon haltet, dass die Entwickler neue Pfade beschreiten.