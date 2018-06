In dem vor kurzem veröffentlichten Trailer zu Forsaken, dem neuen DLC zu Destiny 2, haben aufmerksame Zuschauer ein pikantes Detail erspäht. Die Version des Trailers, die auf dem Youtube-Kanal von PlayStation zu finden ist, wurde an einer Stelle nämlich nachträglich retuschiert. Denn im Gegensatz zum Video, das ihr euch auf dem offiziellen Destiny-Kanal ansehen könnt, wurde dort ein Xbox-Controller unkenntlich gemacht.

In der fraglichen Szene seht ihr, wie zwei der Entwickler das Spiel auf einem PC mit einem Xbox-Controller bedienen. Ein Grund dafür könnte die größere Kompatibilität des Controllers mit dem Betriebssystem Windows sein.

PlayStation censored an Xbox controller in the Destiny 2 Forsaken reveal lmao pic.twitter.com/Xt094p6brc

Auf Twitter machten sich einige Nutzer bereits über den Fauxpas lustig, indem sie zum Beispiel schrieben: "Sogar sie selbst wissen, dass der Microsoft-Controller besser ist!"

Even they know that the MS controller is superior 😂 pic.twitter.com/8nn9st4928