Twin Mirror: Psycho-Thriller von den "Life is Strange"-Entwicklern angekündigt

Bei Dontnod gibt es zurzeit wenig Ruhepausen: Kaum hat der Entwickler sein Action-Rollenspiel Vampyr veröffentlicht, hat das Unternehmen zusammen mit Bandai Namco auf der E3 2018 den Psycho-Thriller Twin Mirror angekündigt.

Das erste Video weckt ein paar atmosphärische Erinnerungen an den Klassiker Twin Peaks:

In Twin Mirror übernehmt ihr die Rolle des Enthüllungsjournalisten Sam, der sich gerade getrennt hat und deshalb in seine Heimatstadt Basswood in West Virginia zurückkehrt. Dort läuft jedoch nicht alles rund: Eines Morgens wacht er auf, hat keine Erinnerung wo er wirklich ist und sein Hemd ist völlig blutüberströmt. Im Laufe der Handlung gilt es herauszufinden, was genau geschehen ist.

Dabei findet das Spiel auf mehreren Ebenen statt. Neben der klassischen Erkundung in der Realität werden auch immer wieder Sams Erinnerungen eine wichtige Rolle spielen, in die ihr als Spieler eintaucht und neue Erkenntnisse gewinnt. Wie in Life is Strange (vom gleichen Entwickler) soll es "einflussreiche Entscheidungen" geben, die die Geschichte in andere Bahnen lenken können.

Die ersten Spielszenen vermitteln derweil eine melancholische Stimmung, die an Klassiker wie Twin Peaks oder gar an das ungewöhnliche Spiel Deadly Premonition erinnern.

Twin Mirror ist für PC, Xbox One und PlayStation 4 geplant. Laut Hersteller Bandai Namco soll der Psycho-Thriller voraussichtlich Anfang 2019 erscheinen. Einen genauen Termin gibt es jedoch noch nicht.