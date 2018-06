Wer hierzulande die E3-Pressekonferenz von Bethesda mitverfolgen wollte, musste früh aufstehen – oder am besten gar nicht erst schlafen gehen. Verständlich, dass das nicht für jeden möglich ist. Gut, dass ihr uns habt! Wir schlagen uns natürlich im Dienste der Allgemeinheit gerne die Nacht um die Ohren. Und das habt ihr verpasst:

In gekonnt humorvoller Manier stellte das Studio zahlreiche Fortsetzungen zu seinen bekannten Spielereihen vor und mit Starfield sogar eine gänzlich neue Marke. Was es neben den Trailern zu Rage 2, Fallout 76, Doom Eternal und The Elder Scrolls 6 außerdem zu sehen gab, erfahrt ihr in unserem Video.

Hier seht ihr unsere Highlights der Bethesda-Pressekonferenz:

Bei so vielen verschiedenen Szenarien und außergewöhnlichen Spielkonzepten ist sicherlich für fast jeden etwas dabei. Welche Spiele zählen zu euren Favoriten? Egal ob postapokalyptischer Aufbauspaß oder dämonische Feuergefechte in den Tiefen der Hölle, schreibt uns in die Kommentare, was euch am besten gefallen hat!