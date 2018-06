Auf ihrem halbstündigen Showcase im Rahmen der E3 2018 hat Square Enix soeben ein neues Spiel angekündigt: Babylon's Fall. Bei dem Titel handelt es sich um das neue Spiel vom Entwicklerstudio Platinum Games.

Viel lässt sich dem Trailer noch nicht entnehmen. Es scheint sich um das fantastische Land "Helos Empire" und seine Geschichte zu handeln. In Textboxen werden in dem Video verschiedene Stationen der Reise eines Helden - oder der Geschichte des Landes selbst - abgehandelt, bis es beim "Erwachen" und der "Wiedergeburt" endet. Ästhetisch erinnern die erste Szenen an Dark Souls: Düsteren Ritter, die sich gigantischen Gegnern entgegenstellen.

Am Ende des Trailer könnt ihr sehen, dass das Spiel für PlayStation 4 und PC im kommenden Jahr, also 2019, erscheinen soll. Interessant ist, dass das Spiel von Platinum Games entwickelt wird, die sich für Spiele wie Bayonetta oder Vanquish verantwortlich zeichnen. Damit lässt sich zumindest schon erahnen, dass ihr von Babylon's Fall ordentlich übertriebene Action erwarten könnt.

Sobald es weitere Informationen zu diesem neuen Spiel von Platinum games gibt, werdet ihr diese natürlich auf spieletipps nachlesen können. Wie haut euch denn dieser erste Einblick ins Spiel gefallen? Lasst und doch euren Eindruck in einem Kommentar da.