Abseits des großen E3-Trubels gab es eben eine freudige Ankündigung für Rollenspiel-Fans. Divinity - Original Sin 2 kommt in der Definitive Edition voraussichtlich am 31. August dieses Jahres auf PlayStation 4 und Xbox One. Das verkündete Publisher Bandai Namco in einer Pressemitteilung.

Hier seht ihr den neuen Trailer zur Konsolen-Ankündigung:

Das Spiel feierte auf dem PC große Erfolge und bereits die Konsolenversion des ersten Teils konnte dank gelungener Optimierung für die Controller-Steuerung überzeugen. Damit steht einem Rollenspiel-Hit auf den aktuellen Systemen hoffentlich nichts mehr im Weg.

Hattet ihr Divinity - Original Sin 2 auf dem Schirm oder seid ihr bisher nicht vertraut mit der Spielereihe? Lasst es uns wissen und sagt uns auch, ob ihr euch darüber freut, dass das Rollenspiel nun auch bald für Konsolen erscheinen soll.