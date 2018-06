Das Spieleuniversum von Life is Strange wird weiter ausgebaut. Mit dem neuen Adventure Captain Spirit, das Square Enix im Rahmen der aktuell laufenden E3 vorstellte, bekommt die Franchise einen Ableger mit neuem Protagonisten und eigener, kleiner Geschichte.

Ihr übernehmt darin die Rolle des zehnjährigen Chris, und verbringt mit ihm einen Samstagmorgen. Im Trailer könnt ihr euch einen Eindruck vom Spiel verschaffen:

Captain Spirit: Ankündigungs-Trailer E3 2018

Das Spiel ist sicher interessant für euch, wenn ihr Fans von Life is Strange seid, auch wenn es offenbar nicht unmittelbar mit der Geschichte des Hauptspiels verknüpft ist. Das Spiel soll kostenlos am 26. Juni für PlayStation 4, Xbox One und PC erscheinen.

Wir finden, dass die ersten Bilder zum Spiel bereits sehr stimmungsvoll aussehen. Oder wie seht ihr das? Habt ihr Lust auf ein kleines, ruhiges Adventure im Stile von Life is Strange? Sagt es uns in den Kommentaren!