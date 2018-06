Am E3-Montag waren es vor allem die Pressekonferenzen von Square Enix und Ubisoft, die alle Aufmerksamkeit auf sich zogen. Während Square Enix etwas unspektakulär eine halbe Stunde lang Trailer abfeuerte und mit The Quiet Man für Verwunderung sorgte, trumpften Ubisoft mit neuen Bildern zu Beyond Good & Evil 2 und natürlich der Enthüllung von Assassin's Creed - Odyssey auf.

In unserem Video-Fazit fassen für euch Lisa und Matthias wieder einmal das Wichtigste aus beiden Shows zusammen:

E3 2018: Video-Fazit zu Square Enix und Ubisoft

Wenn ihr etwas verpasst habt, solltet ihr jetzt wieder bestens informiert und auf dem aktuellen Stand sein. Was waren eure Highlights vom Montag? Schreibt es uns in die Kommentare!