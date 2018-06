In diesem Moment läuft der E3 Showcase von Sony in Los Angeles. Den Auftakt machte The Last of Us 2 mit einem taufrischen, beeindruckenden Trailer. Ganz im Gegensatz zur Gewaltorgie aus dem letzten Trailer zeigt sich das Spiel anfangs diesmal von seiner ruhigeren Seite und bringt uns näher an die Figuren im Spiel. Darunter: Ellie, die deutlich gereift ist und eine Partnerin zu haben scheint.

Die Szenen spielen in einer Art Festzelt und zeigen die Menschen wie sie ausgelassen Spaß haben. Alles deutet daraufhin, dass sich die Menschheit einige Zeit nach Ausbruch der Pilzinfektion, die Menschen zu einer Art Zombies macht, erholt und ein großes Stück Zivilisation zurückerobert hat.

Es kommt, wie es kommen muss

Doch dann ein drastischer Schnitt, der uns direkt ins Spielgeschehen leitet und die rohe Gewalt von The Last of Us zurückbringt: Ellie sticht einem Mann die Kehle auf. Wir sehen sie durchs Unterholz schleichen - sie scheint einer Bande von Plünderern auf der Spur zu sein, die Tote zur Abschreckung in der Nähe ihres Lagers aufgehangen haben. Die Schleichmechanik funktioniert offenbar ganz ähnlich der im ersten Teil. Vom HUD sehen wir derweil Ellies Energieanzeige und ihre ausgerüstete Waffe, bis das aus dem ersten Teil bekannte Schnellauswahlmenü zum Tragen kommt. Sie trägt eine Nahkampfwaffe und den bewährten Bogen bei sich, schlachtet sich damit durch eine große Menge von Feinden.

Was direkt als neues Feature auffällt: Ellie scheint nun in der Lage zu sein, sich unter Gegenstände zu schieben und dort vor Feinden zu verstecken. Wie schon vor der Veröffentlichung von Teil 1, stellt das gezeigte Material wohl eine Mischung aus tatsächlicher Spielmechanik und kleineren Skripts dar. Es ist also davon auszugehen, dass das fertige Spiel ganz ähnlich ausfällt wie in der Vorschau zu sehen ist und damit nicht stark von der Rezeptur aus The Last of Us abweicht.

Nun, da ihr die ersten Spielszenen gesehen habt: Was haltet ihr von The Last of Us 2?