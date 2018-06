Ghost of Tsushima: Gameplay-Trailer gibt erste Eindrücke vom Spiel

Im Rahmen der Pressekonferenz von Sony auf der E3 2018 wurde erstmal Gameplay zu Ghost of Tsushima gezeigt. Und dieses kann sich durchaus sehen lassen - überzeugt euch selbst:

Ghost of Tsushima spiel im Jahr 1274 in Japan. Als Samurai müsst ihr euch den einfallenden Mongolen erwehren. Der Trailer beginnt mit einem Ritt über weite Felder in beeindruckender Grafik und endet in einem Katana-Kampf vor loderndem Feuer. An Dramatik wird es dem Spiel also wohl nicht fehlen.

Entwickelt wird das Spiel von Sucker Punch, das sich schon für Spiele wie die Infamous-Reihe verantwortlich zeichnet. Auf ein Veröffentlichungsdatum müsst ihr wohl noch warten. Sobald es jedoch neue Infos gibt, werdet ihr sie hier natürlich nachlesen können.

Was haltet ihr denn von dem bisher gezeigten Bildmaterial? Könnt ihr mit dem Spiel etwas anfangen? Schreibt und eure Meinung doch in die Kommentare, wir würden uns freuen.