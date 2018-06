Um das brandneue Call of Duty - Black Ops 4 zu bewerben, gibt es ab heute Call of Duty - Black Ops 3 für alle "PS Plus"-Mitglieder kostenlos zum Download im Store für die PlayStation 4.

Im Rahmen der E3 2018 in Los Angeles hat Sony auf seiner Pressekonferenz ordentlich Werbung für den vierten Teil der "Black Ops"-Reihe gemacht. Neben den üblichen Trailern und Gameplay-Szenen zu kommenden Spielen, wurde bekannt gegeben, dass ihr Call of Duty - Black Ops 3 ab heute kostenlos spielen könnt, wenn ihr Abonnenten von PS Plus seid.

Für diesen Monat gab es bislang nur zwei Spiele, die ihr für eure PlayStation 4 kostenlos herunterladen konntet, nämlich Xcom 2 und Trials Fusion. Mit Call of Duty - Black Ops 3 wäre es das dritte kostenlose Spiel für "PS Plus"-Mitglieder im Juni 2018.

Falls ihr Call of Duty - Black Ops 4 bereits jetzt vorbestellt, bekommt ihr dazu sogar noch die „Back in Black“-Maps für den dritten Teil, die ihr dann sofort spielen könnt. Darunter sind die vier Klassiker Jungle, Slums, Summit und Firing Range. Dieses Angebot gilt nur für die PlayStation 4.

Was haltet ihr davon, dass so ein großes Spiel wie Black Ops 3 kostenlos für PS Plus erscheint? Nutzt ihr den Online-Service von Sony überhaupt? Schreibt es in die Kommentare!