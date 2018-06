Für Fallout 76 gibt es eine "Power Armor Edition", die bei den Fans mehr als nur begehrt ist. Allerdings hat die Sache auch einen kleinen Haken.

Schon den Trailer von Fallout 76 gesehen?

"Country roads, take me home, to the place I beloooooooong ..." – Mit diesem Ohrwurm habt ihr neben einem schönen Tag jetzt auch einen weiteren Grund, um euch noch mehr auf das kommende Fallout 76 zu freuen. Denn Bethesda veröffentlicht eine Special Edition für das Spiel, die es ganz schön in sich hat.

Neben dem bekannten Helm aus der Reihe, der eine funktionierende Lampe beinhaltet und auch eure Stimme verzerrt, gibt es noch viele tolle Sachen, die in der 199 US-Dollar (etwa 170 Euro) teuren Edition enthalten sind:

eine "Canvas West"-Tragetasche

ein exklusives Steelcase

24 Sammelfiguren aus Fallout

eine Weltkarte, die im Dunkeln leuchtet

digitale Bonus-Items

Fallout 76 Beta-Zugang

Doch wer jetzt mit Tränen in den Augen das „Take my Money“-Meme nachstellt und sich vorstellt, was er alles mit den Sachen anstellen wird, der wird leider enttäuscht. Nur wenige Stunden nach der Bekanntgabe der Power Armor Edition, war sie auch schon restlos ausverkauft. Ob der Bestand noch einmal aufgefüllt wird, ist derzeit nicht bekannt.

