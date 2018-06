Shadow of the Tomb Raider: Erste Gameplay-Szenen zeigen Laras neue Kampf- und Tarn-Fähigkeiten

Anlässlich der E3 2018 haben Square Enix und Entwickler Eidos Montreal erste zusammenhängende Spielszenen von Shadow of the Tomb Raider veröffentlicht. Im Fokus stehen dabei vor allem die neuen Fähigkeiten von Hauptfigur Lara Croft, die ihr im Dschungel behilflich sein sollen.

Die Präsentation gewährt außerdem einen Einblick in das Intro des Spiels:

Bekannt ist, dass es im Finale der aktuellen "Tomb Raider"-Trilogie dieses Mal nach Mittelamerika geht. Lara, noch längst nicht die erfahrene Grabräuberin die sie irgendwann mal sein wird, begeht einen schweren Fehler und möchte diesen wiedergutmachen. Im Wege steht ihr dabei erneut die Trinity-Organisation, die nicht so gut auf die Britin zu sprechen ist.

Die junge Frau Croft hat jedoch im Kampf seit Rise of the Tomb Raider dazugelernt und kann auf neue Mechaniken und Tools zurückgreifen. Letztere beinhalten einen Giftpfeil, der den Betroffenen verwirrt und dazu führt, dass er sehr aggressiv gegenüber alles und jeden wird, um am Ende tot umzufallen. Hilfreich gegen mehrere Feinde, die sich so gegeneinander aufstacheln lassen. Außerdem kann Lara nun einzelne Gegner mithilfe eines Seils an Bäumen hochziehen und sie dort ihrer misslichen Lage überlassen.

Ebenfalls völlig neu ist die Möglichkeit, dass sich Lara mit Schlamm und Matsch einreibt, um anschließend im Dschungel besser getarnt zu sein. Dies ermöglicht ihr zum Beispiel, an dicht bewachsenen Dschungelwänden optisch nahezu komplett mit der Natur zu verschmelzen und Gegner aus dem Hinterhalt zu erledigen. Insgesamt zeigt sich über die Präsentation hinweg, dass die Entwickler vor allem an Laras Schleichmethoden gearbeitet haben, die besser zur dichten Vegetation Mittelamerikas passen.

Allerdings wird Lara in Shadow of the Tomb Raider nicht nur die ganze Zeit kämpfen. Auch die Puzzle- und Grabräubereinlagen wollen die Entwickler deutlich erweitert und verbessert haben. Noch gibt es dazu aber kein handfestes Videomaterial.