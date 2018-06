For Honor: Neue Erweiterung und kostenlose Starter-Edition angekündigt

For Honor hatte keinen einfachen Start und hat sich zu Beginn mit vielen Problemen herumschlagen müssen. Mittlerweile befindet sich Ubisofts Multiplayer-Spiel jedoch in eher beruhigten Gewässern und wird fleißig gepflegt. Im Rahmen der E3 hat das Unternehmen die Erweiterung Marching Fire angekündigt.

Der Cinematic-Trailer stimmt auf die Erweiterung ein:

Mit Marching Fire, so Ubisoft, wird For Honor voraussichtlich am 16. Oktober das bislang größte Inhalts-Update erhalten. Der DLC rückt vor allem die neue Fraktion Wu Lin mit ihren vier Vertretern in den Mittelpunkt, welche allesamt über eigene Kampfstile, Waffen und Fähigkeiten verfügen.

Neu ist zudem der "4 gegen 4"-Spielmodus Sturm, der sich rund um das Erobern beziehungsweise das Halten einer Festung dreht. Die Angreifer müssen mit Rammböcken, Katapulten und Ballistae die Tore stürmen und sich nach und nach zum Herrscher vorkämpfen. Für die jeweils andere Gruppe gilt es, das logischerweise zu verhindern.

Im Video erhaltet ihr einen ersten Eindruck vom Sturm-Modus:

Mit Marching Fire möchte Ubisoft außerdem die Grafik von For Honor verbessern und eine überarbeitete Benutzeroberfläche einführen. Zu guter Letzt wird es außerdem einen "grenzenlosen PvE-Modus" geben, der entweder im Einzelspieler oder im Koop-Modus gespielt werden kann. Letzterer ist jedoch offenbar nur "Teil eines käuflich erhältlichen Pakets", welches auch die vier "Wu Lin"-Krieger beinhaltet. Laut Ubisoft wird es allerdings möglich sein, die neuen Helden ebenfalls mit der Spielwährung "Stahl" freizuschalten.

Für PC-Spieler hat Ubisoft derweil ein besonderes Angebot parat. Noch bis zum 18. Juni verschenkt das Unternehmen über Uplay die Starter-Edition von For Honor. Diese enthält sowohl den Single-, als auch den Mehrspieler-Modus und drei Vanguard-Helden. Weitere Helden können mithilfe der Spielwährung Stahl freigeschaltet werden.

Auf den Konsolen gibt es das Angebot nicht. Stattdessen könnt ihr hier, ähnlich wie auch am PC, jedoch die einzelnen Versionen von For Honor in den nächsten Tagen günstiger erwerben.