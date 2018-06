Im Rahmen der Kingdom Hearts Orchestra World Tour in Los Angeles verkündete Square Enix überraschend das Veröffentlichungsdatum für Kingdom Hearts 3. Doch damit nicht genug: Sony kündigte kurzerhand eine limitierte PlayStation 4 Pro im "Kingdom Hearts"-Design an.

In Kingdom Hearts 3 verschlägt es euch mal wieder in spannende Welten:

Bisher ist die limitierte Edition der Konsole nur im japanischen Sony Store vorbestellbar und soll in Zukunft voraussichtlich auch im Westen erscheinen. In Japan erscheint sie am 25. Januar 2019. Im Bundle erwartet euch eine PS4 Pro mit 1 TB Speicherplatz und ein DualShock 4, der einen Druck im "Kingdom Hearts"-Stil hat.

Zusätzlich gibt es noch ein Headset und das Spiel auf Blu-ray dazu. Fans können sich außerdem über einen Waffen-Skin und ein PS4-Theme freuen. Das Bundle könnt ihr voraussichtlich für 470 Euro euer Eigen nennen. Zusätzlich wurde eine "Kingdom Hearts"-Collection angekündigt, die Kingdom Hearts HD 1.5 und 2.5, Kingdom Hearts 2.8 und Kingdom Hearts 3 enthält.

Neben dem Veröffentlichungsdatum und der limitierten Konsole konnten sich Fans über neue Szenen freuen, die Sora und seine Freunde unter anderem in der Welt von "Fluch der Karibik" zeigten.