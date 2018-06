Es war nur eine Frage der Zeit: Mario Party kommt auf die Nintendo Switch, mit dem wenig kreativen, dafür umso prägnanteren Titel: Super Mario Party. Das hat Nintendo soeben im Rahmen der E3 2018 angekündigt.

Es sollte nicht weiter überraschend sein, dass Nintendo mit dem hauseigenen Spiel so gut wie jede noch so kleine Funktion der Switch abdeckt und gekonnt in den Mittelpunkt stellt, um damit einmal mehr für hysterische Spiele-Sessions im Freundes- und Familienkreis zu sorgen.

Get the party started when Super #MarioParty comes to #NintendoSwitch on 10/5! pic.twitter.com/bXYB1aredQ — Nintendo of America (@NintendoAmerica) June 12, 2018

Überraschend ist allerdings der Umstand, dass ihr euch keine Hardware-Schlacht liefern müsst, wenn ihr gemeinsam spielen wollt. Pro Spieler reicht ein Joy-Con - ein einzelner, wohlgemerkt. Kein Paar. In den zahlreichen Mini-Spielen, die euch in Super Mario Party erwarten, sollen sowohl die integrierte Bewegungssteuerung als auch klassische Steuerung per Knöpfen und Sticks angewendet werden.

Frisch von der E3: Das erwartet euch in Super Mario Party.

Richtig knackig wird es aber, wenn mehrere Switch-Tablets mit ins Spiel kommen. Dann könnt ihr euch nämlich zu Teams zusammenrotten und euch die Spielinhalte direkt ansehen, ohne euch mit dem gegnerischen Team einen Bildschirm teilen zu müssen. Das eröffnet natürlich jede Menge spielerische Geheimniskrämerei.

Es soll sogar möglich sein, mehrere Switch-Konsolen zusammenzuschließen, um auf diese Weise einen einzigen großen Bildschirm zu erhalten. Im Trailer ist ein kurzes Beispiel dazu zu sehen. Spieler konnten die Screens auf verschiedene Weise bewegen, um das Spielfeld von einer geraden Linie zu einer T-Form zu verwandeln. Dadurch ergeben sich neue, strategische Möglichkeiten, euer Team zu Sieg zu führen.

Selbst für innvationsverwöhnte Switch-Besitzer zeigt dies gänzlich neue Möglichkeiten auf, wie die Konsole eingesetzt werden kann. Es wird zweifelsohne interessant zu sehen, was sich Nintendo für die sicher zahlreich vorhandenen Mini-Spiele in Super Mario Party sonst noch hat einfallen lassen. Das Spiel soll noch dieses Jahr am 5. Oktober erscheinen.