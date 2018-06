In Pokémon Let's Go Pikachu und Evoli werdet ihr die Möglichkeit haben, ein Mew zu ergattern. Das wird jedoch nicht im normalen Spielverlauf passieren. Nein, dafür müsst ihr leider in die Tasche greifen.

Um an Mew im neuen Pokémon-Abenteuer für die Switch zu kommen, müsst ihr euch einen Pokéball Plus kaufen. Bei diesem Gadget handelt es sich sowohl um eine Controller für das Switch-Spiel, als auch um ein Pokémon Go Plus, das euch dabei hilft, das Pokémon, das ihr bei euch tragt, zu trainieren und Schritte zu zählen.

Wenn ihr den Pokéball Plus kauft, wird sich Mew in diesem befinden. Nachdem ihr das Pokémon dann in euer Switch-Spiel transferiert habt, könnt ihr den Ball nutzen, um jedes andere beliebige Pokémon darin zu transportieren.

Pokémon Let's Go Pikachu und Evoli werden voraussichtlich am 16. November exklusiv für die Nintendo Switch erscheinen. Der Pokéball Plus wird ganze 50 Euro kosten. Kaufen könnt ihr ihn unter diesem Link. Was haltet ihr denn von dieser Aktion Nintendos? Schreibt uns eure Meinung doch in die Kommentare.