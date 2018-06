Wer bei der kurzen Nintendo Direct neben Smash Bros. den Überblick verloren hat, findet hier alle Höhepunkte der Pressekonferenz in unserer Übersicht.

E3 2018: Video-Fazit zu Nintendo:

Die Nintendo Direct im Rahmen den E3 2018 ist beendet und damit haben wir alle PKs der Entwickler und Publisher abgehakt. Neben den vielen Infos zum neuen Super Smash Bros. Ultimate hatte Nintendo aber noch einiges anderes zu verkünden. Einen Überblick gefällig?

Daemon X Machina von Marvelous wurde in einem Trailer angerissen und soll nächstes Jahr exklusiv für die Nintendo Switch erscheinen.

Auch für Xenoblade Chronicles 2 hat man dieses Jahr Platz gefunden und kündigte ebenfalls in einem Video an, dass ein neuer DLC im September seinen Weg auf Nintendos Konsole finden wird.

Die neuen Pokémon-Editionen Lets Go Pikachu! und Let’s Go Evoli dürfen natürlich auch nicht fehlen und Nintendo zeigte ebenfalls in einem Video, dass ihr das legendäre Pokémon Mew exklusiv mit dem Pokéball Plus bekommen könnt.

Die große Überraschung: Das neue Super Mario Party findet seinen Weg auf die Nintendo Switch und soll bereits am 05. Oktober 2018 erscheinen.

Was im Vorfeld bereits bekannt war, wurde dann auch endlich bestätigt: Fortnite gibt es ab heute für Nintendos Konsole und kann im eShop kostenlos heruntergeladen werden.

Wem Overcooked! 2 kein Begriff ist, sollte sich zumindest mal den Trailer dazu ansehen, den Nintendo auf der Direct zeigte und den Nachfolger des ersten Teils offiziell machte.

Overcooked 2: Ankündigungs-Trailer

Octopath Traveler sieht nicht nur unglaublich hübsch aus, sondern ist für uns schon sehr bald auf der Switch spielbar. Die Demo für das RPG erscheint bereits am 14. Juni 2018.

Im Anschluss gab es neben kleineres Games auch Termine für Starlink, Minecraft oder auch Dragonball Fighter Z für die Nintendo Switch.

Das war die Nintendo Direct auf der E3 in Los Angeles. Seid ihr eher enttäuscht oder freut ihr euch besonders auf das neue Smash Bros. Ultimate und andere angekündigte Spiele?