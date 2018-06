Wer kurz nach der E3 2018 noch ein wenig beim Kauf aktueller Games sparen möchte, sollte genau jetzt auf Steam zugreifen. Dort sind einige RPG und Survival-Titel im Sale.

Ark - Survival Evolved soll es auch bald fürs Smartphone geben

Bis zum großen Steam Summer Sale ist es bekanntlich noch eine Weile hin, doch wer schon im Vorfeld seinen Geldbeutel beim Kauf von aktuellen Spielen schonen möchte, sollte bei der Plattform Steam vorbeischauen. Dort gibt es wieder einige Schnäppchen – vor allem wenn ihr auf RPG-Spiele und ein wenig Survival steht.

Wer liebt es auch nicht, von einem riesigen Tyrannosaurus durch eine Welt gejagt zu werden, in der das Motto "Fressen oder gefressen werden" groß geschrieben wird? Dass Ark - Survival Evolved so ein großer Hit werden würde, hätten die Entwickler beim Release vor einigen Jahren sicher nicht gedacht und wem bis heute die 60 Euro Kaufpreis zu viel sind, der kann bei Steam satte 67% sparen und das Spiel bereits für 19,80 Euro bekommen.

Wem das alles zu aufregend ist und lieber einen schicken Comic-Look und Fantasy bevorzugt, sollte einen Blick auf Tales of Berseria werfen. Hier schlüpft ihr in die Rolle von Velvet, einer jungen Frau, die allerdings nicht ganz so nett drauf ist, wie sie aussieht und nur noch eines will: Rache. Das Spiel von Bandai Namco gibt es schon für 14,99 Euro statt 49,99 Euro - eine Ersparnis von 70%.

Einen vollen Überblick über alle reduzierten Spiele bei Steam findet ihr HIER.

Schlagt ihr bei diesen Angeboten eigentlich regelmäßig zu oder wartet ihr explizit auf noch größere Sale-Aktionen auf Steam? Eure Meinung gerne in die Kommentare.