100 Spieler in Playerunknown's Battlegrounds oder Fortnite sind euch zu wenig? Die Entwickler von Mavericks - Proving Grounds sehen das ebenso und erhöhen die Spielerzahl für ihr neues "Battle Royale"-Spiel auf 400. Im Rahmen der E3 2018 wurde nun die Beta-Anmeldung offiziell gestartet.

Der neue Trailer zeigt die ambitionierten Pläne:

Der noch ziemlich unbekannte Entwickler Automaton hat mit Mavericks - Proving Grounds so einiges vor: In einer sehr großen, offenen Welt sollen bis zu 1.000 Spieler um ihr Überleben gegen Natur und Mensch kämpfen. Mittendrin ist außerdem ein "Battle Royale"-Modus, in denen wiederum 400 Spieler darum kämpfen, am Ende der Letzte zu sein, der nicht erschossen oder von der Zone gefressen wurde.

Auf der PC Gaming Show hat das zuständige Entwicklerstudio nun den Startschuss für die geschlossene Beta gegeben. Interessierte können sich auf der Spielwebseite kostenlos anmelden. Jedoch wird es zu Beginn nur 100.000 freie Plätze geben, weshalb ihr euch lieber beeilen solltet. Wenn alles glatt geht, dann soll die Beta bereits im August 2018 für den PC starten.

Im Oktober, so die Entwickler weiter, wird es anschließend eine erweiterte Beta geben, die dann auch offen für mehr Spieler sein soll. Schlussendlich soll Mavericks - Proving Grounds voraussichtlich im Dezember den "Early Access"-Status erreichen. Details dazu gibt es aber noch nicht.

Wer sich übrigens noch vor dem 17. Juni 2018 für Mavericks - Proving Grounds registriert, erhält im Spiel einen speziellen Waffen-Skin und ein Starter-Outfit. Dies ist laut den Entwicklern eine einmalige Aktion aufgrund der E3 2018.