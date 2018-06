Auf Netflix gehört Stranger Things mit seinen zwei Staffeln zu den bislang erfolgreichsten Serienprojekten und wird in Zukunft auch spielbar sein. Dies hat der Streaming-Anbieter auf der E3 2018 bestätigt und eine Partnerschaft mit Telltale Games angekündigt.

Eine Folge dieser Zusammenarbeit ist, dass Telltale Games an einer Videospielumsetzung von Stranger Things arbeiten darf. Details dazu gibt es jedoch noch nicht, außer, dass die Veröffentlichung für PC und Konsolen geplant ist.

Separately, we're thrilled to confirm that Telltale is developing a game based on Stranger Things that we'll publish to consoles and computers at a later date. (2/3)