Fallout-Fans sorgten sich bereits um ihren Spielspaß, als Gerüchte die Runde machten, die behaupteten, Bethesdas Fallout 76 werde ein MMO. Nun, da sich die Gerüchte bestätigten, sind die Sorgen der Fans selbstverständlich größer. Eine der größten Ängste ist, wie sich in unserem Kommentarbereich auf Facebook zeigte, dass andere Spieler, insbesondere Trolls, euch den Spielspaß vermasseln würden, was in Online-Spielen keine Seltenheit wäre. Doch Bethesda will euch diese Sorge nun nehmen, wie aus einem Interview des Magazins Gamespot hervorgeht.

Fans sollten ein Auge auf diese Collectors Edition werfen

Die meisten von euch wissen sicherlich, wie es ist, in einem Online-Spiel auf nervige Mitspieler zu treffen. Doch laut dem Senior Vize-Präsident von Bethesda, will das Unternehmen gerade das verhindern.

"Wenn du eine Person in der Welt siehst (...) musst du herausfinden, welche Rolle sie spielen ... vielleicht sind sie sehr hilfreich, vielleicht wandern sie in der Welt als Trader herum, um einfach mit Leuten zu handeln. Vielleicht sind sie fies und Teil einer Raider-Gruppe. Wir erlauben diese Art von Spannung, aber mit Systemen, die verhindern, dass sie missbraucht wird. Du kannst also nicht von jemandem belästigt werden, der dich ständig verfolgt und dich immer wieder tötet. Das Spiel erlaubt es buchstäblich nicht. "

Wenn es euch dann doch erwischt, solltet ihr keine Angst haben, dass ihr euren gesamten Fortschritt verliert. "Der Tod ist keine negative Sache. Du verlierst nicht all deinen Fortschritt und deine Gegenstände. Es kann dich auch keiner töten und dann deine Sachen klauen." Bethesda wird auch nach Erscheinen des Spiels an einem System feilen, dass Trolls stoppen soll. Vor allem die Beta-Phase soll den Entwicklern eine Hilfe sein.

Was sagt ihr nun zu Fallout 76? Konnte euch Bethesda eure Sorgen nehmen oder seid ihr Online-Spiele bereits gewöhnt? Erzählt es uns doch in unserem Kommentarbereich!