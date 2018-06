Im Rahmen der E3 2018 hat der Entwickler CD Projekt Red einen neuen Trailer zu Cyberpunk 2077 präsentiert und weitere Informationen preisgegeben. So sollt ihr im Rollenspiel nicht nur euren eigenen Charakter gestalten, sondern auch dessen sexuelle Orientierung selbst bestimmen dürfen.

Im Video ziehen wir ein Fazit zum E3-Auftritt von Cyberpunk 2077.

Mit Cyberpunk 2077 verspricht Entwickler CD Projekt Red ein ambitioniertes Open World-Rollenspiel, das die Freiheiten und Möglichkeiten eines The Witcher 3 - Wild Hunt noch einmal übertrifft.

So sollen wir das Geschlecht und Aussehen des Spielprotagonisten V bei Spielbeginn selbst bestimmen dürfen – eine Option, die uns besagtes Fantasy-Spiel von CD Projekt naturgemäß nicht bieten konnte. Immerhin orientierte sich The Witcher nah an seiner Romanvorlage.

Da es auch in Cyberpunk 2077 wieder mehr oder weniger romantische Beziehungen zu anderen Figuren in der Spielwelt geben soll, suggerieren die neuen Freiheiten in der Charaktergestaltung auch realistischere Möglichkeiten in der Sexualität des Protagonisten. Tatsächlich hat der Quest Designer Patrick Mills nun im Interview mit der englischsprachigen Webseite Game Informer bestätigt, dass in Cyberpunk 2077 auch sexuelle Begegnungen gleichgeschlechtlicher Natur stattfinden können.

„Du wirst deinen eigenen Charakter definieren, was bedeutet, dass du auch dessen Sexualität bestimmst. Mit Geralt hattest du einen Charakter, der bereits durch die Romane, Kurzgeschichten und vorherigen Spiele ausdefiniert war. Aber in [Cyberpunk 2077] liegt die Entscheidung bei dir“, so Mills.

Deshalb sollt ihr in der Welt von Cyberpunk 2077 auch auf Figuren unterschiedlichster sexueller Gesinnungen treffen. Mit denen sollt ihr nach eigenem Gusto langanhaltende und komplizierte oder auch nur kurzweilige und oberflächliche Beziehungen eingehen dürfen.

Cyberpunk 2077 erscheint voraussichtlich für die Plattformen PC, PlayStation 4 und Xbox One. Einen Veröffentlichungstermin hat der Entwickler leider noch nicht bekannt gegeben.